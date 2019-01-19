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Торік під час профілактичних рейдів виявили 111 дітей без належної опіки батьків

Суспільство | 18-01-2019, 15:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    

Упродовж 2018 року працівники служб у справах дітей спільно з представниками органів внутрішніх справ та соціальних служб провели 1254 профілактичних рейди і виявили 111 дітей.
Про це повідомили сьогодні, 18 січня, під час брифінгу.
“96 дітей вилучили з вулиці і 15 діток із неблагополучних сімей. Під час профілактичних рейдів обстежили 1873 сім’ї, ініціювали притягнення до відповідальності  339 батьків. Відтак, 57 дітей повернули у сім’ю, 37 до навчальних закладів і 17 – у притулок”, – зазначив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.
Начальник сектору ювенальної превенції ГУ Національної поліції у Львівській області Віктор Новачук зазначив, що у результаті перевірок до адміністративної відповідальності притягнули 310 неповнолітніх.
“З них 160 – за паління в громадських місцях, 87 неповнолітніх притягнули за розпивання алкогольних напоїв, за дрібне хуліганство – 33 особи і 7 за насильство у сім’ї”, – розповів Віктор Новачук.
За його словами, за продаж неповнолітнім алкоголю та тютюну притягнули до відповідальності 56 підприємців.
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