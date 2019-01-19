В області відбулась нарада щодо підтримки виробників медової продукції Суспільство | 18-01-2019, 15:16 0 99

17 січня відбувся семінар-нарада з виробниками продукції бджільництва Львівщини за участю Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, громадських спілок пасічників Львівщини, виробників та науковців.

Як зазначають у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, на Львівщині бджільництвом займається 12 сільськогосподарських підприємств та 5,1 тис фізичних осіб, які утримують 66,3 тис бджолосімей. Виробництво меду становить 996 тонн.

У бджільництві важливим показником є не тільки виробництво меду, а і додаткових продуктів бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, бджолиної отрути, які є основою виготовлення низки цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування. Завдяки бджолозапиленню підвищується врожайність сільськогосподарських культур на 30-60% і навіть вище, залежно від виду рослин та умов запилення.

Тому, пріоритетне значення у бджільництві надається нарощуванню валового виробництва продукції із застосуванням інтенсивних та промислових технологій, що суттєво вплине на збільшення виробництва товарної продукції та її асортимент.

«Для бджолярів у 2019 році передбачена фінансова підтримка з державного та обласного бюджетів, яка сприятиме підвищенню продуктивності пасік та збільшення товарного виробництва продукції.

Зокрема, з державного бюджету підтримка надається через механізм відшкодування відсотків за залученими у виробництво кредитами по програмі підтримки галузі тваринництва. В обласному бюджеті передбачено фінансування згідно Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016 – 2020 роки шляхом часткового відшкодування вартості придбання племінного матеріалу бджіл, відшкодування відсотків за залученими у виробництво кредитами, надання пільгових кредитів на реалізацію бізнес-проектів», – про це розповів начальник управління сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, інфраструктури та земельних відносин департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Ігор Вус.

В межах наради також обговорювались питання організаційної діяльності спілок пасічників Львівщини в сфері реєстрації пасік та боротьби з отруєнням бджіл, вимог санітарного законодавства щодо безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів в агропромисловому секторі

