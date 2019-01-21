Адвокат Трампа: Переговори про Trump Tower у Москві тривали протягом всього 2016 року Суспільство | 21-01-2019, 03:55 0 116 Плани з будівництва Trump Tower в Москві залишалися "активною пропозицією" ще в листопаді 2016 року, тобто ще довше ніж раніше повідомлялося.



Про це заявив особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в ефірі телеканалу NBC.



Джуліані розповів, що Трамп говорив, що він може "згадати бесіди" зі своїм колишнім адвокатом Майклом Коеном про проект в 2016 році.



"Ми розуміємо, що вони тривали протягом усього 2016 року", - сказав Джуліані, додавши, що "їх було не багато, але були розмови".



"Не можу бути впевнений у точній даті", - заявив він.



"Ймовірно, може бути аж до жовтня, листопада - наші відповіді охоплюють період до виборів", сказав Джуліані, маючи на увазі письмові запитання, на які Трамп і його адвокати дали відповіді спеціальному прокурору Роберту Мюллеру.



Сенатор Марк Уорнер,який був присутній на передачі, вважає, що той факт, що переговори могли продовжитися до листопада - "велика новина".



"Це для мене новина, і це велика новина. Чому через два роки після цього ми просто дізнаємося цей факт зараз, коли було так багато розслідувань?"- запитав Уорнер, головний демократ в Комітеті з розвідки Сенату.



"Я б думав, що більшість виборців - демократ, республіканець, незалежний, хто завгодно, знаючи, що кандидат від республіканців активно намагається вести бізнес в Москві, що кандидат від республіканців, принаймні, колись пропонував, якщо він побудує цей будинок, Володимиру Путіну, безкоштовно квартиру в пентхаусі, і якщо ці переговори тривали до виборів, я думаю, що це важливий факт, який виборці повинні знати, - сказав Уорнер.



Нагадуємо:



Колишній адвокат Трампа Майкл Коен визнав, що збрехав Конгресу, заявивши, що переговори по будівництву Trump Tower в Москві закінчилися на початку 2016 року. За його словами, насправді, він працював над проектом ще в червні того року.

Коен погодився співпрацювати зі слідством і визнав себе винним у восьми кримінальних звинуваченнях в ухиленні від сплати податків, банкрутстві і порушеннях у фінансуванні кампанії.

Він сказав федеральному суду в Нью-Йорку, що Трамп під час передвиборної кампанії доручив йому організувати виплати двом жінкам, щоб змусити їх мовчати про відносини з кандидатом в президенти.

За порушення виборчого законодавства і брехню Конгресу Коен засуджений в цілому до трьох років в'язниці.