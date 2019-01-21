Журналіст показав чергу жителів Луганська, які прямують до "карателів" Суспільство | 21-01-2019, 03:58 0 111 У соцмережах опубліковано відео з автовокзалу в окупованому Луганську, на якому видно натовп людей, які бажають потрапити в контрольовану українською владою Станицю Луганську.



Відеозапис опублікував блогер Денис Казанський у Twitter



"Черга на луганському автовокзалі до автобуса на Станицю-Луганську. Люди добровільно їдуть на територію, підконтрольну нібито карателям і фашистам. Зрозуміло, цього б ніколи не було, якби в Україні їх справді чатувала небез