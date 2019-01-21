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Журналіст показав чергу жителів Луганська, які прямують до "карателів"
|Суспільство | 21-01-2019, 03:58
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|У соцмережах опубліковано відео з автовокзалу в окупованому Луганську, на якому видно натовп людей, які бажають потрапити в контрольовану українською владою Станицю Луганську.
Відеозапис опублікував блогер Денис Казанський у Twitter
"Черга на луганському автовокзалі до автобуса на Станицю-Луганську. Люди добровільно їдуть на територію, підконтрольну нібито карателям і фашистам. Зрозуміло, цього б ніколи не було, якби в Україні їх справді чатувала небез
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