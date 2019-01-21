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Поліція підозрює, що вибух автомобіля в Ірландії влаштувала "Нова ІРА"
|Суспільство | 21-01-2019, 07:56
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|Поліція підозрює, що за вибух автомобіля в північному ірландському місті Лондондеррі несе відповідальність "Нова Ірландська республіканська армія".
Про це пише AFP.
"Наша головна лінія розслідування - проти Нової ІРА", - сказав помічник начальника поліції Північної Ірландії Марк Гамільтон.
У неділю в місті були заарештовані двоє чоловіків двадцятирічного віку, в той час як на місці вибуху залишалися загони поліції і військові сапери.
Поліція заявляє, що, на їхню думку, транспортний засіб, що використовувався під час нападу, було викрадено раніше в суботу.
Поліція повідомила, що дзвінок про бомбу було здійснено на гарячу телефонну лінію в Англії, а потім переданий в місцеві правоохоронні органи в Північній Ірландії.
"Ця спроба зірвати прогрес в Північній Ірландії по праву була зустрінута повним засудженням з боку всіх частин суспільства", - сказала держсекретар Північної Ірландії Карен Бредлі.
Нагадуємо:
У північноірландському місті Лондондеррі в суботу ввечері вибухнув автомобіль, ніхто не постраждав.
Вибух стався біля будівлі місцевого суду в центрі міста. Поліція отримала попередження по телефону, після чого відразу почала блокувати цей район.
Місцеві політики заявили, що вибух є терактом.
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