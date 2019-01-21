Поліція підозрює, що вибух автомобіля в Ірландії влаштувала "Нова ІРА" Суспільство | 21-01-2019, 07:56 0 91 Поліція підозрює, що за вибух автомобіля в північному ірландському місті Лондондеррі несе відповідальність "Нова Ірландська республіканська армія".



Про це пише AFP.



"Наша головна лінія розслідування - проти Нової ІРА", - сказав помічник начальника поліції Північної Ірландії Марк Гамільтон.



У неділю в місті були заарештовані двоє чоловіків двадцятирічного віку, в той час як на місці вибуху залишалися загони поліції і військові сапери.



Поліція заявляє, що, на їхню думку, транспортний засіб, що використовувався під час нападу, було викрадено раніше в суботу.

Поліція повідомила, що дзвінок про бомбу було здійснено на гарячу телефонну лінію в Англії, а потім переданий в місцеві правоохоронні органи в Північній Ірландії.



"Ця спроба зірвати прогрес в Північній Ірландії по праву була зустрінута повним засудженням з боку всіх частин суспільства", - сказала держсекретар Північної Ірландії Карен Бредлі.



Нагадуємо:



У північноірландському місті Лондондеррі в суботу ввечері вибухнув автомобіль, ніхто не постраждав.

Вибух стався біля будівлі місцевого суду в центрі міста. Поліція отримала попередження по телефону, після чого відразу почала блокувати цей район.

Місцеві політики заявили, що вибух є терактом.