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Популярний лоукост Wizz Air підняв ціни на багаж
|Суспільство | 21-01-2019, 07:57
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|Лоукост Wizz Air збільшив ціну на оплату послуги пріоритетної посадки та суттєво підняв ціну на реєстрований багаж.
Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.
Вартість WIZZ Priority (пріоритетної посадки) зазнала незначних змін – раніше ціна становила від 5 до 15 євро, а зараз становить від 5 до 17 євро.
А от за новий тип реєстрованого багажу до 10 кг тепер доведеться платити значно більше. Донедавна малий реєстрований багаж у Wizz Air коштував від 7 до 12 євро, а тепер Wizz Air збільшив ціну аж до 9 – 27 євро! Ціна залежить від напрямку та дати подорожі.
Отже, за реєстрований багаж у Wizz Air доведеться платити мінімум на 2 євро більше, а у деяких випадках різниця може сягати і 15 євро! Зміни вже набули чинності.
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