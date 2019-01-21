Популярний лоукост Wizz Air підняв ціни на багаж Суспільство | 21-01-2019, 07:57 0 103 Лоукост Wizz Air збільшив ціну на оплату послуги пріоритетної посадки та суттєво підняв ціну на реєстрований багаж.



Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.



Вартість WIZZ Priority (пріоритетної посадки) зазнала незначних змін – раніше ціна становила від 5 до 15 євро, а зараз становить від 5 до 17 євро.



А от за новий тип реєстрованого багажу до 10 кг тепер доведеться платити значно більше. Донедавна малий реєстрований багаж у Wizz Air коштував від 7 до 12 євро, а тепер Wizz Air збільшив ціну аж до 9 – 27 євро! Ціна залежить від напрямку та дати подорожі.



Отже, за реєстрований багаж у Wizz Air доведеться платити мінімум на 2 євро більше, а у деяких випадках різниця може сягати і 15 євро! Зміни вже набули чинності.