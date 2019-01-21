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Доба в ООС: Окупанти 16 разів порушили тишу і втратили бойовика
|Суспільство | 21-01-2019, 09:19
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|Минулої доби російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися чотири рази – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Павлопіль і двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове.
З ПТРК і гранатометів терористи били поблизу селища Кам'янка.
Двічі з мінометів калібру 82 мм та гранатометів бойовики стріляли в районі населеного пункту Піски та поблизу селища Водяне.
З гранатометів різних систем окупанти відкривали вогонь поблизу населених пунктів Широкине та Красногорівка, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новомихайлівка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – поблизу хутора Вільний та двічі з гранатометів різних систем – в районі селища Кримське.
Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних отримав поранення.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 20 січня одного окупанта було знищено та двоє отримали поранення.
Станом на 7:00 протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
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