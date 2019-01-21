Доба в ООС: Окупанти 16 разів порушили тишу і втратили бойовика Суспільство | 21-01-2019, 09:19 0 109 Минулої доби російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися чотири рази – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Павлопіль і двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове.



З ПТРК і гранатометів терористи били поблизу селища Кам'янка.



Двічі з мінометів калібру 82 мм та гранатометів бойовики стріляли в районі населеного пункту Піски та поблизу селища Водяне.



З гранатометів різних систем окупанти відкривали вогонь поблизу населених пунктів Широкине та Красногорівка, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новомихайлівка.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – поблизу хутора Вільний та двічі з гранатометів різних систем – в районі селища Кримське.



Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних отримав поранення.



Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.



За даними розвідки, 20 січня одного окупанта було знищено та двоє отримали поранення.



Станом на 7:00 протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.