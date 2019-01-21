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Ожеледиця, лавини, налипання снігу – застереження на понеділок
|Суспільство | 21-01-2019, 09:23
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|Вдень 21 січня на дорогах України – місцями ожеледиця, у південній та східній частинах місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у східних областях подекуди значні опади.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Крім того, зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей, у гірських районах Закарпаття також є загроза зсувів снігу на дороги.
Синоптики зазначають, що 19 січня сталося сходження двох лавин з північно-східного і східного схилу г. Брескул, а також із південно-східного схилу г. Брецкул, а 18 січня на кількох ділянках закарпатських доріг сталися зсуви снігу, що ускладнили рух транспорту.
У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян – зокрема, рибалок – не виходити на кригу.
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