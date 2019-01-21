Впродовж 2018 року власний податковий номер отримали більше шістнадцяти тисяч осіб зареєстрованих на території Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області Суспільство | 21-01-2019, 09:24 0 103

Як повідомив начальник Шевченківської ДПІ Личаківського управління ГУ ДФС Львівській області Зубрицький Андрій Володимирович, найбільшим попитом серед платників користується послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб - платників податків, тобто власний податковий номер для сплати податків та інших обов’язкових платежів, що видається резидентам та нерезидентам України незалежно від віку.

Так, упродовж дванадцяти місяців 2018 року реєстраційний номер облікової картки платника податків отримали 16660 громадян.

В ході проведення даного практикуму очільник Шевченківської ДПІ нагадав, що для проведення реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків громадянам необхідно подати до контролюючого органу за місцем реєстрації облікову картку за формою № 1ДР, документ, що посвідчує особу заявника та свідоцтво про народження дитини (для неповнолітніх).

Детальну інформацію щодо отримання послуги з оформлення картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків мешканцям Личаківського та Шевченківського районів можна отримати в Центрі обслуговування платників, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.



Сектор організаційного забезпечення

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області

