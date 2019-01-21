Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про початок кампанії декларування 2019 Суспільство | 21-01-2019, 09:24 0 101



Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що з початку 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2018 року.

Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Однак, платники податків мають пам’ятати, що у разі надсилання податкової декларації поштою, таке відправлення має бути здійснене не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк. При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Фахівцями Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області було наголошено, що у 2018 році до Кодексу внесені зміни, якими розширено коло платників, які зобов’язані та/або мають право подати декларацію.

Так, зобов'язані включити до річної податкової декларації та самостійно сплатити установлені Кодексом податки та збори, отримувачі винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи отримані від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи.

Також, платникам податків нагадали, що протягом 2019 року вони мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки громадяни, які понесли витрати:

- на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення;

- у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо такий платник має статус внутрішньо переміщеної особи та за умови дотримання вимог, встановлених Кодексом.

Сектор організаційного забезпечення

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області

