Про зміни до порядку нарахування та сплати ЄСВ за деякими категоріями застрахованих осіб обговорювали у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області Суспільство | 21-01-2019, 09:25 0 99

Днями Личаківським управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводився тренінг щодо змін до порядку нарахування та сплати ЄСВ за деякими категоріями застрахованих осіб.

В ході даної зустрічі фахівцями Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області повідомлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1122 (далі – Постанова № 1122) внесено зміни до пункту 1 Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 178 (далі – Порядок № 178).

Так, відповідно до оновленого п.п. 3 п. 1 Порядку № 178 цей Порядок визначає механізм сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, за одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідності, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Постанова № 1122 розміщена на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади «Урядовий портал»



Сектор організаційного забезпечення

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області

