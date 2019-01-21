«Підгодівля птахів взимку»: для дітей організували майстер-класи з виготовлення годівниць Суспільство | 21-01-2019, 13:31 0 49

16 січня екоосвітяни Національного природного парку «Північне Поділля» організували та здійснили на базі Бродівського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів еколого-освітній захід «Підгодівля птахів взимку» та майстер-клас із виготовлення креативних годівниць.

З приходом холодів птахам важко добувати собі їжу. Під товстим шаром снігу пернаті не завжди можуть знайти насіння та коріння. Допомогти їм перезимувати можемо ми, виготовивши та облаштувавши годівниці на деревах у міських скверах та в садах.

Під час заходу працівники парку застосовували природотерапію, яка спрямована на розвиток дрібної моторики рук особливих діток. В результаті роботи вихованці закладу виготовили годівнички із шишок та розвісили їх на деревах біля будівлі Центру реабілітації.

