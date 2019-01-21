Українська мова – це є фактор забезпечення національної безпеки України, - Софія Федина (+відео) Суспільство | 21-01-2019, 13:33 0 55

До 100-річчя Соборності України департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації спільно з відомими спортсменами, громадськими діячами, учасниками АТО та іншими видатними особистостями відзняли відеоролик.

У коротких відео вони розповідають про те, що для них означає це свято.

"Сьогодні українська мова – це є фактор забезпечення національної безпеки України. Якщо ще кілька років тому можна було говорити про «русскоязычных украинцев», то сьогодні, мені видається, якщо ми хочемо рятувати нашу державу, якщо ми хочемо виганяти московську орду з нашої землі, ми маємо знищити усі фактори, які дають право на її присутність. Мова, українська мова, найкраща у світі, наймилозвучніша і я вірю, що саме вона дарує українцям відчуття певності на своїй українській землі", - співачка, волонтер Софія Федина.



Довідково:

День Соборності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.

Свято встановлено в Україні «…враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави…» згідно з Указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99.

У цей день прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. - прийняття IV УніверсалуУЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

Деякий час, з 30 грудня 2011 року, указом на той час Президента України Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено «День Соборності та Свободи України». Однак 13 листопада 2014 року указом Президента України Петра Порошенка свято було відновлено.



