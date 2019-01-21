Право громадян на звернення є гарантією дотримання прав і свобод Суспільство | 21-01-2019, 13:36 0 75

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що право людини на звернення до органів влади передбачено cт.40 Конституції України. Воно є важливим засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод. Звернення громадян стосуються різних напрямів діяльності суспільства й держави, але як правило мають єдину мету – акцентувати увагу на необхідності розв’язати проблему, що зачіпає суспільні інтереси або інтереси конкретної особи.

Разом з тим звернення громадян, як носій інформації, мають важливе значення для вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням прав і свобод людини й громадянина, державної, господарської та соціально-культурної розбудови, управління різними галузями та сферами економіки, адміністративно–політичної діяльності.

Своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, задоволення їх законних прав та інтересів є пріоритетним напрямком роботи органів ДФС. Це обов’язок посадових і службових осіб, що залишається фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

Відповідно до Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Кожен громадянин користується правом отримувати необхідну інформацію на підставі письмових звернень, звернень надісланих з використанням мережі Інтернет, засобами електронного зв’язку (електронне звернення), усних звернень викладених на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку. Звернення громадян мають бути оформлені відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Якщо у повідомленні-рішенні нараховано податок на нерухомість на більшу площу нерухомості, яка є у власності фізичної особи, які дії такого громадянина?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що підпунктом 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України визначено, що фізичні особи – платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

-права на користування пільгою із сплати податку;

-розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Програма Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» про виплату заборгованості заробітної плати

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Міністерство юстиції України презентувало випуск програми «Я МАЮ ПРАВО!» на тему «Виплата заборгованості заробітної плати». Відеоматеріал створений за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який реалізується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром надання правової допомоги та фінансується Урядом Канади.

«Я МАЮ ПРАВО!» – загальнонаціональний правопросвітницький ТВ проект, спрямований на підвищення рівня правової обізнаності громадян.

У випуску роз’яснюється порядок виплати заробітної плати та стягнення заборгованості по заробітній платі у судовому та позасудовому порядках.

Заробітна плата повинна виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у терміни, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Також роботодавець має здійснювати розрахунок з працівником у день його звільнення.

Для стягнення заборгованості з виплати зарплати працівник може звернутися до суду:

- в порядку позовного провадження, коли наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати зарплати та/або права на її отримання;

- в порядку наказного провадження, коли вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати, є безспірною.

Позовна заява подається до суду за місцем знаходження підприємства, установи чи організації або за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

За наслідками розгляду позову суд ухвалює рішення, на виконання якого видається виконавчий лист.

Якщо підприємства визнане боржником, перебуває у стані ліквідації, але при цьому існує заборгованість із нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, працівник може звернутися до суду для видачі судового наказу.

Після видачі судового наказу стягувач звертається до відділу ДВС або до приватного виконавця з метою примусового виконання рішення.

У позасудовому порядку захистити право на оплату праці та стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, можна наступним чином:

1) провести усні переговори з власником чи уповноваженим ним органом безпосередньо або за участю профспілки;

2) подати відповідну письмову заяву без обмеження строку її подачі на ім’я роботодавця;

3) зробити письмове звернення до комісії з трудових спорів. У разі її створення розгляд має відбутись упродовж 10 днів з дня подання заяви.

Захищайте свої права! Програма: https://youtu.be/qQkDxKmc844

Платник єдиного податку другої групи надає послуги. Що необхідно знати про обмеження?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), другу групу єдиного податку мають право обирати фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1,5 млн. гривень.

Отже, підприємці - платники єдиного податку 2-ї групи мають право надавати послуги тільки платникам єдиного податку або населенню.

Тобто, якщо платник єдиного податку 2-ї групи у господарських відносинах з іншим суб’єктом господарювання, який не є платником єдиного податку, відповідно до умов договору виступає як виконавець послуг, то такий підприємець не може перебувати на 2-й групі єдиного податку.

У разі недотримання зазначеного обмеження, необхідно перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася заборонена діяльність.

Крім того, відповідно до п.293.4 ст.293 ПКУ до доходу, отриманого платником єдиного податку 2-ї групи від провадження забороненої діяльності, застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Чи застосовується ПДВ до субсидій та дотацій?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що згідно з п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» оплата житлово-комунальних послуг населенням здійснюється як у повному розмірі затвердженого тарифу з урахуванням ПДВ, так і у зменшеному на розмір субсидії (надається малозабезпеченим верствам населення) та дотації (надається окремим пільговим категоріям населення, наприклад, ветеранам війни, військовослужбовцям та ін.). Такі субсидії та дотації оплачуються не безпосередньо населенням, а відшкодовуються виробникам житлово-комунальних послуг з відповідних місцевих бюджетів. У разі затвердження відповідним органом місцевого самоврядування тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виробник житлово-комунальних послуг має право на відшкодування втрат. Таке відшкодування надається з відповідного місцевого бюджету.

Таким чином, виробник житлово-комунальних послуг отримує у якості компенсації наданих ним послуг:

- тариф, який сплачується населенням у повному обсязі;

- частину тарифу, яка сплачується пільговими категоріями населення;

- частину тарифу, яка оплачується з відповідних місцевих бюджетів у розмірі субсидій та дотацій, наданих пільговим категоріям населення;

- різницю між затвердженими тарифами та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (виробнича дотація на покриття збитків від постачання послуг за тарифом);

- тариф, який сплачується іншими категоріями покупців (бюджетні організації, комерційні структури та ін.)

Відповідно до п.188.1 ст.188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому, згідно з пп.197.1.28 п.197.1 ст.197 ПКУ операції з постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету звільняються від оподаткування ПДВ.

При наданні житлово-комунальних послуг вартість таких послуг, яка була оплачена населенням чи бюджетами відповідного рівня (у зв’язку з наданням населенню пільг та субсидій) у межах встановленого регульованого тарифу, підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою. Різниця між фактичними витратами на виготовлення (придбання) житлово-комунальних послуг (собівартістю) і регульованими тарифами на їх продаж населенню (різниця між собівартістю і тарифом) звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

Отже, при наданні житлово-комунальних послуг об’єктом оподаткування ПДВ є операція з постачання таких послуг платником, а не кошти, які отримуються постачальником у рахунок оплати вартості поставлених послуг. При цьому, база оподаткування податком на додану вартість таких операцій визначається відповідно до ст.188 ПКУ, з урахуванням того, що відповідно до пп.197.1.28 п.197.1 ст.197 ПКУ частина вартості житлово-комунальних послуг, яка перевищує тариф, і яка отримується з бюджету у вигляді дотації, звільняється від оподаткування ПДВ.

