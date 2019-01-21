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Електронний сервіс допоможе громадянам в заповненні декларацій про доходи!

Суспільство | 21-01-2019, 13:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    

Про це інформував начальник Галицького управління Головного управління ДФС у Львівській області Андрій Кобільник під час брифінгу для представників засобів масової інформації.
Андрій Кобільник інформував, що з 01 січня 2019 року розпочалася щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі - декларація) та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларацію для отримання податкової знижки.
З метою підвищення рівня добровільності декларування доходів громадян, та якості обслуговування платників податків ДФС запроваджено новий електронний сервіс в «Електронному кабінеті» в частині часткового заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр), та відомостей щодо об'єктів нерухомого (рухомого) майна.
Зазначений сервіс часткового попереднього заповнення декларації надасть можливість платникам податків:
скоротити час і витрати на подання звітності;
мінімізувати помилки при заповненні декларації;
надати копії первинних документів як додаток до декларації в онлайн режимі.
Звернув увагу, що скористатись зазначеним сервісом зможуть особи, які мають особистий ключ електронного цифрового підпису, зокрема: АЦСК ІДД ДФС; АЦСК AT КБ «ПРИВАТБАНК»; АЦСК ПАТ «УкрСиббанк»; АЦСК AT «Ощадбанк»; АЦСК «MASTERKEY» TOB «АРТ-МАСТЕР» ; АЦСК TOB «КС»; АЦСК ДП «УСС»; АЦСК «TOB «Алтерсайн»; АЦСК ДП «Український інститут інтелектуальної власності» тощо.
Для початку використання нового сервісу необхідно спочатку здійснити запит на отримання відомостей з Державного реєстру, який знаходиться у розділі «Заяви. Запити для отримання інформації» форма отримання запиту F 1301802.
Після отримання відповіді від ДФС, про що можливо дізнатися скориставшись розділом «вхідні/вихідні документи», слід використати режим «Декларація про майновий стан і доходи». Звертаємо увагу, що отримання відомостей з Державного реєстру потребує деякий час (від 10 до 20 хвилин) і автоматичне часткове заповнення декларації здійснюється лише після отримання відповіді з Державного реєстру.
Для завантаження даних з Державного реєстру та наявних відомостей щодо об'єктів нерухомого (рухомого) майна до декларації слід застосувати режим «Заповнити на основі даних ДФС».
При цьому платникам податків слід враховувати те, що наявна інформація може бути не повною, оскільки формується на підставі даних Державного реєстру та не враховує дані щодо отриманих платником податків доходів від інших фізичних осіб та іноземних доходів. Також, дані щодо отриманих доходів за 2018 рік в повному обсязі буде сформовано у Державному реєстрі протягом 50 днів після закінчення року, тобто останній день обробки звітності - 11.02.2019.
Разом з тим А.Кобільник інформував, що відповідно до ст.47 Податкового кодексу України відповідальність за порушення порядку заповнення документів податкової звітності та недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть, зокрема, фізичні особи - платники податків.
Сервіс надає можливість змінити будь-яке значення визначене у декларації. Для визначення податкових зобов'язань слід застосувати режим «перерахунок». Після перевірки алгоритму заповнення декларації шляхом застосування режиму «перевірити», платник податків повинен зберегти декларацію (режим «зберегти»), підписати (режим «підписати») та надіслати до контролюючого органу.
Також зазначений сервіс надає можливість направити податкову декларацію до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку. Для цього платнику податків слід використати режим «Документ довільної форми».
Андрій Кобільник інформував, що податкову декларацію про майновий стан і доходи зобов’язані подати фізичні особи-платники податків, у разі, якщо протягом 2018 року вони отримували:
- доходи не від податкових агентів,- тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи, які не є підприємцями або не провадять незалежну професійну діяльність;
- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;
- іноземні доходи;
- спадщину, чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
Андрій Степанович нагадав граничні строки подання декларації:
- для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;
- для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)
- для громадян з метою використання права на податкову знижку – до 31 грудня 2019 року (включно).
Заповнити і подати декларацію можна в податковій інспекції за місцем реєстрації. У випадку, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією податковою адресою та не зареєстрована за іншою, вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.
«Декларування громадянами своїх доходів - це не тільки конституційний обов’язок, а можливість добровільної сплати податків, від чого значною мірою залежить стан місцевих бюджетів, соціально-економічний розвиток регіону, добробут усіх громадян. Сплачені податки йдуть на фінансування освіти й медицини, культури й спорту, виплату пенсій і стипендій, допомогу малозабезпеченим сім’ям» - зазначив Андрій Кобільник.
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