Основні питання щодо реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування єдиного податку для першої і другої груп та єдиного соціального внеску застосовують підприємці - платники єдиного податку у 2019 році! Суспільство | 21-01-2019, 13:38 0 70

Про це в інтерв’ю розповів начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Андрій Кобільник. Основні питання які найбільше актуальні для платників податків, щодо єдиного податку для першої і другої груп та єдиного соціального внеску застосовують підприємці - платники єдиного податку у 2019 році.

Добрий день, Андрій Степанович! Поінфоруйте який розмір ставки єдиного податку для першої і другої груп та єдиного соціального внеску застосовують підприємці - платники єдиного податку у 2019 році?

З 01.01.2019 року змінено розмір ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску у зв’язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Так, для спрощенців:

- першої групи єдиний податок – 192,10 грн. (до 10% прожиткового мінімум на 01.01.19р. – 1921 гривень),

- другої групи єдиний податок – 834,60 грн. (до 20% від мінімальної заробітної плати на 01.01.2019 р. – 4173 гривень);

Мінімальна сума єдиного внеску, що сплачується фізичними особами - підприємцями за себе у розрахунку на місяць у 2019 році становить 918,06 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Cкажіть будь ласка, чи змінились терміни сплати єдиного внеску для підприємців?

Терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування у 2019 році, залишаються незмінними.

А саме не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом, кожен підприємець зобов’язаний сплачувати за себе суму єдиного внеску не менше мінімального страхового внеску на місяць. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Підкажіть сплата єдиного податку платниками здійснюється за місцем податкової адреси?

Чи має право фізична особа за підсумками звітного податкового року на податкову знижку, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету?

Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.

Отже, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на податкову знижку.

Андрій Степанович розкажіть будь ласка, який термін подання платниками єдиного податку першої і другої груп декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця?

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п.295.1 ст.295 Податкового кодексу України.

У разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Адрій Степановмич поінформуйте будь ласка, платник єдиного податку другої групи надає послуги. Що необхідно знати про обмеження?

Відповідно до п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), другу групу єдиного податку мають право обирати фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1,5 млн. гривень.

Отже, підприємці - платники єдиного податку 2-ї групи мають право надавати послуги тільки платникам єдиного податку або населенню.

Тобто, якщо платник єдиного податку 2-ї групи у господарських відносинах з іншим суб’єктом господарювання, який не є платником єдиного податку, відповідно до умов договору виступає як виконавець послуг, то такий підприємець не може перебувати на 2-й групі єдиного податку.

У разі недотримання зазначеного обмеження, необхідно перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася заборонена діяльність.

Крім того, відповідно до п.293.4 ст.293 ПКУ до доходу, отриманого платником єдиного податку 2-ї групи від провадження забороненої діяльності, застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

