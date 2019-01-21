НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА З 01.01.2019 РОКУ! Суспільство | 21-01-2019, 13:40 0 81

Як правильно сплатити ПДФО та військовий збір у прикладах у разі подання декларації про майновий стан і доходи

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що інформував приклади зарахування надходжень по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору, що сплачуються фізичними особами, які зобов’язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація):

Приклад №1

У разі, якщо фізичною особою отримано дохід у 2018 році від надання квартири в оренду фізичній особі (пп.170.1.2. п.170.1 ст.170 Податкового кодексу України), або фізичною особою отримано дохід в результаті прийняття у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав не членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (п.174.1 ст.172 Податкового кодексу України), то такий платник податку сплачує:

податок по коду платежу «11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

військовий збір по коду платежу «11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Одночасно зазначаємо, що відповідно до п.179.1 ст.179 Податкового кодексу України платник податку, у разі одержання доходів, з яких не сплачено податки, зобов'язаний подавати декларацію в термін до 01 травня 2019 року та сплатити відповідні податки до 1 серпня 2019 року.

Приклад №2

У випадку отримання доходу протягом 2018 року від продажу магазину або більш як одної квартири та ін. (п.172.1 та п.172.2 ст.172 Податкового кодексу України) та якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну) (п.172.4 ст.172 Податкового кодексу України), то такий платник податку сплачує:

податок по коду платежу «11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов'язковому декларуванню»;

військовий збір по коду платежу «11011000» – «військовий збір».

Визначення граничного строку податкової декларації

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Таким чином, останнім днем подання декларації за грудень 2018 року буде 21 січня 2019 року.

Однак, термін сплати податків і зборів, у такому випадку, не переноситься. Тобто платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації. При цьому платник не повинен враховувати перенесення термінів подання звітності у зв’язку з вихідними чи святковими днями.

Відповідна норма передбачена статтями 49, 57 розділу II та статтями 222, 223 розділу VI Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Разом з цим повідомляємо, що податковий календар щодо граничних термінів подання звітності та сплати податкових зобов’язань розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС та у розділі «Необхідно знати» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.

Декларацію з податку на прибуток підприємств за 2018 рік слід подати за новою формою

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що наказом Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. №842 (далі – Наказ №842) внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. №897. Наказ №842 набрав чинності 14 грудня 2018 року.

Внесення змін до декларації Наказом №842 обумовлено змінами в оподаткуванні податком на прибуток підприємств з 01 січня 2018 року. Тому за базовий звітний (податковий) період – 2018 рік рекомендовано подавати декларацію за оновленою формою.

Про це йдеться у листі ДФС України від 04.01.2019 року №357/7/99-99-15-02-01-17, а також про особливості заповнення декларації. З його змістом можна ознайомитися за посиланням: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/363081.html.

На офіційному порталі ДФС України оновлену версію декларації включено до Реєстру форм електронних документів (файли J0100117 – для платників, які звітують щокварталу, J0108104 – для платників, які подають декларацію за рік).

З 1 січня 2019 року РРО слід застосовувати особам, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з 01 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі-Закон №2628-VIII).

Законом №2628-VIII внесено зміни до кола платників єдиного податку, які не можуть працювати без застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України. До них віднесено платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Також Законом №2628-VIII внесено відповідні зміни до Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265/95-ВР). А саме, статтю 2 Закону №265/95-ВР доповнено абзацом тридцятим, в якому надано визначення терміну «вироби медичного призначення (медичні вироби)». Вироби медичного призначення (медичні вироби) – це будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.

Крім цього, у статті 9 пункти 1, 6, 8 і 9 Закону №265/95-ВР доповнені словами «а також лікарських засобів та виробів медичного призначення».

Таким чином, з 1 січня 2019 року РРО слід застосовувати:

- при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва – лікарськими засобами та виробами медичного призначення (пункт 1 статті 9 Закону №265/95-ВР);

- при продажу товарів, а саме лікарських засобів та виробів медичного призначення фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку;

- при продажу товарів особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України;

- при здійсненні фізичними особами торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення за готівкові кошти на ринках.

До уваги платників плати за землю!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що ДФС України повідомила, що відповідно до вимог пунктів 289.2 та 289.3 ст.289 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель та не пізніше 15 числа поточного року забезпечує інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Листом від 04.01.2019 № 22-28-0.22-125/2-19 Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) надано інформацію про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

Додатково: Держгеокадастр поінформував, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 552 «Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» (далі – Наказ № 552) затверджено відповідну технічну документацію.

Наказ № 552 набрав чинності з 01 січня 2019 року.

Оскільки нормативна грошова оцінка земель є базою оподаткування земельним податком, застосовується для розрахунку річної суми орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, а також є базою оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи, її зміна впливає на розрахунок суми податкових зобов’язань на поточний рік.

Нагадуємо, що згідно з вимогами п.286.2 ст.286 ПКУ платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за відповідною формою.

Платники єдиного податку четвертої групи також самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою (п.п.295.9.1 п.у 295.9 ст.295 ПКУ).

Водночас зазначаємо, що для отримання більш детальної інформації щодо нормативної оцінки земельних ділянок необхідно звертатися до територіальних підрозділів Держгеокадастру за місцем розташування земельних ділянок.

Інформація розміщена на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/364121.html

До уваги платників акцизного податку – реалізаторів пального!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» у підрозділ 5 «Особливості застосування ставок акцизного податку та екологічного податку» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України додано новий п.22, відповідно до якого платники акцизного податку (далі – податок) зобов’язані з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов’язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники акцизного податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

Ще крок назустріч власникам авто на іноземній реєстрації

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з метою забезпечення швидкого та прозорого процесу митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України Львівська митниця ДФС спрощує процедуру консультації щодо визначення бази оподаткування транспортних засобів.

Для проведення процедури консультації декларанту треба надіслати в електронному вигляді до митної декларації, поданої в режимі імпорт, заяву на отримання інформації зі спеціалізованих видань та/або інформаційних ресурсів, які містять відомості про ціни, сформовані у відповідному регіоні світового ринку, з урахуванням марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального оцінюваного транспортного засобу.

Упродовж робочого дня посадова особа митниці надає відповідь електронним повідомленням. Під час таких консультацій орган доходів і зборів та декларант можуть обмінятись наявною у кожного з них інформацією за умови додержання вимог щодо її конфіденційності.

Процедурою консультації щодо визначення бази оподаткування транспортних засобів можуть скористатись і громадяни-власники транспортних засобів. Для цього їм необхідно звернутися з листом-заявою (взірець додається) до Львівської митниці ДФС, у якому обов’язково зазначити номер декларації, за яким транспортний засіб заявлено в митний режим імпорт, та його VIN-CODE.

Такий крок є наслідком постійного діалогу керівництва Львівської митниці ДФС з власниками авто та декларантами. Зокрема під час останньої (9 січня, на митному посту «Західний») зустрічі громадяни звернули увагу на брак інформації щодо митної вартості, порядку її визначення та достовірності.

Окрім того, 22 лютого завершиться пільговий період (коли базові ставки акцизу знижені наполовину) для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації. Після цієї дати треба буде платити за оформлення авто повну ставку акцизу. Відтак розмір митних платежів суттєво зросте.

Тож така інформація допоможе громадянам дізнатись митну вартість авто, визначити необхідні митні платежі, прийняти рішення щодо завершення митного оформлення тощо.

Мінімальний розмір ЄСВ для ФОП у 2019 році – 918,06 грн. за місяць

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що у 2019 році фізичні особи – підприємці незалежно від величини отриманого доходу чи його відсутності, а також незалежно від обраної системи оподаткування сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний страховий внесок за місяць, – 22% розміру мінімальної заробітної плати (4 173 грн. х 22% =918,06 грн.).

Сплата ЄСВ здійснюється щокварталу до 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Якщо останній день строку сплати ЄСВ припадає на святковий або вихідний день, останнім днем сплати вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим.

Сплата може здійснюватися щомісячно у розмірі 918,06 грн., або один раз на квартал у розмірі 2754,18 грн.

Звітність по ЄСВ за себе підприємці подають один раз на рік. За 2019 рік – до 10 лютого 2020 р.

Які документи повинна надавати ФОП - платник ЄП на вимогу покупців за продані товари (надані послуги) та яка передбачена відповідальність у разі невидачі відповідних документів?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.6 ст.9 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями (далі – Закон №265), реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО.

Разом з тим, п.15 ст.3 Закону №265 визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України від 12 травня 1991 року №1023-ХІІ «Про захист прав споживачів» із змінами та доповненнями (далі – Закон №1023). Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену Законом №1023, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування.

Таким чином, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку зобов’язана надати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передавання прав власності на них від продавця до покупця.

У разі, невидачі на вимогу покупця товарів (послуг) відповідного документу фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний податок, притягаються до відповідальності, передбаченої Законом №1023.

Розміри ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік можна дізнатися на офіційному порталі ДФС України

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПКУ) ДФС України оприлюднює на офіційному веб-порталі (sfs.gov.ua) зведену інформацію про розміри та дату встановлення місцевих податків і зборів на відповідних територіях, яку можна знайти за посиланням: HTTP://SFS.GOV.UA/PODATKI-TA-ZBORI/STAVKI-MISTSEVIH-PODATKIV-TA-ZBORIV.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з його норм із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Для уточнення інформації щодо прийнятих рішень платники податків можуть звертатися до органів місцевого самоврядування, на території яких знаходяться об'єкти оподаткування.

Продовжено дію пільг по ПДВ для відходів і брухту чорних та кольорових металів, макулатури та електромобілів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що платників про продовження пільгового оподаткування ПДВ:

- до 01 січня 2022 року операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) та операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

- до 31 грудня 2022 року операцій із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні), а також операції із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2019 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що в 2019 році мешканці Львівщини отримають податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно за 2018 рік. Сума податку залежить від ставок, прийнятих органами місцевого самоврядування, де знаходиться житлова або комерційна нерухомість і від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня року, за який проводиться нарахування податку.

Інформацію щодо ставок податку на нерухоме майно розміщено на офіційному порталі ДФС України (sfs.gov.ua) в розділі: «Головна/Податки, збори, платежі/Ставки місцевих податків та зборів/Львівська область/Для фізичних осіб».

Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2018 року становив 3 723 грн. Порівнюючи з 2017 роком цей показник зріс в 1,2 раза. Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2017 року становив 3 200 грн. Відповідно збільшиться сума податку на нерухоме майно за 2018 рік. Для прикладу, при ставці податку за квартиру, що знаходиться у м.Львові, її власник сплачував за 2017 рік 16,00 грн. за 1 м. кв., а за 2018 рік за кожен метр надлишкової площі необхідно заплатити 18,61 гривні.

Слід нагадати, що відповідно до податкового законодавства податкове повідомлення - рішення про сплату податку надсилається платнику за місцем його реєстрації. Інформація щодо місця реєстрації – це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду). Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік (подавши заяву за формою №5 ДР). Якщо платник не повідомляє ДФС про зміну місця реєстрації – податкове повідомлення - рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином, платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку. Внаслідок чого виникає податковий борг, штрафні санкції, арешт майна.

Змінено терміни подання скарг на рішення контролюючих органів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що з 01.01.2019 набрали чинності норми Закону України від 23.11.2018 №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Зокрема, чинною редакцією п.44.7 ст.44 ПКУ передбачено, що платник податків має право подати до контролюючого органу, який проводив перевірку, заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності у термін п’ять робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта перевірки. З 01.01.2019 цей термін змінено на 10 робочих днів.

Крім того, згідно з діючою редакцією п.56.2 ст.56 ПКУ, у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення. Скарга подається протягом 10-ти календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (п.56.3 ст.56 діючої редакції ПКУ). З 01.01.2019 строк подання вищезазначеної скарги також буде змінений з 10 календарних на 10 робочих днів.

Про зміну прізвища та реєстрації місця проживання необхідно повідомити органи ДФС

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін. До таких даних, зокрема, відноситься прізвище особи та зареєстроване місце проживання.

Відповідно до розділу IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у ДРФО від 29.09.2017 №822, внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви за формою №5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Заява за формою №5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації про фактичні реєстраційні дані фізичних осіб контролюючі органи мають можливість своєчасно інформувати громадян про нараховані суми земельного податку, податку на нерухомість чи транспортного податку.

Ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях: особливості сплати ПДВ у 2019 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема зміни стосуються сплати податкових зобов’язань з ПДВ за операціями із ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Так, відповідно до оновленого п.п.191.1.3 п.191.1 ст.191 ПКУ сплата податкових зобов’язань з ПДВ у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях здійснюється з урахуванням таких особливостей.

При ввезенні на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях до контролюючого органу подаються:

● реєстри (тимчасові та додаткові) міжнародних поштових відправлень, складені з урахуванням вимог актiв Всесвітнього поштового союзу, - оператором поштового зв’язку;

● реєстри (тимчасові та додаткові) міжнародних експрес-відправлень - експрес-перевізником;

● митна декларація - фізичними особами у порядку, встановленому Митним кодексом України (далі – МКУ) для фізичних осіб.

Сплата ПДВ, нарахованого у тимчасовому реєстрі, визначеному п.п.191.1.3 п.191.1 ст.191 ПКУ, здійснюється протягом 30-ти днів з дати оформлення такого реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру (додаткових реєстрів).

Дата оформлення тимчасового реєстру засвідчується контролюючим органом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Сплата ПДВ, нарахованого у митних деклараціях, здійснюється у загальному порядку, визначеному МКУ.

Наявність заборгованості оператора поштового зв’язку, експрес-перевізника із сплати митних платежів та/або пені за такими платежами є підставою для відмови контролюючого органу у прийнятті для митного оформлення нових тимчасових реєстрів міжнародних поштових відправлень, тимчасових реєстрів міжнародних експрес-відправлень до моменту погашення такої заборгованості.

У разі якщо товари, зазначені у тимчасовому реєстрі, визначеному п.п.191.1.3 п.191.1 ст.191 ПКУ, повертаються відправникам за межі митної території України протягом 30-ти днів з дати подання такого тимчасового реєстру, про що зазначається у додатковому реєстрі, нараховані суми ПДВ на такі товари не сплачуються.

Пункт 191.1 ст.191 ПКУ доповнено новим п.п.191.1.4, відповідно до якого порядок ведення, форма і формат зазначених у п.п.191.1.3 п.191.1 ст.191 ПКУ реєстрів (тимчасового та додаткового), у тому числі порядок коригування зазначених реєстрів, затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням актiв Всесвітнього поштового союзу.

До тимчасового реєстру міжнародних поштових відправлень, тимчасового реєстру міжнародних експрес-відправлень, зокрема, вносяться відомості про:

♦ дату подання тимчасового реєстру; вид відправлення; унікальний номер відправлення; відправника міжнародного відправлення; отримувача міжнародного відправлення; вартість відправлення; загальне найменування товарів, що пересилаються; суму нарахованого ПДВ; відправлення, митне оформлення яких не завершено; дату оформлення тимчасового реєстру.

До додаткового реєстру міжнародних поштових відправлень, додаткового реєстру міжнародних експрес-відправлень, окрім відомостей, що вносяться до тимчасового реєстру міжнародних поштових відправлень, тимчасового реєстру міжнародних експрес-відправлень, додатково вносяться відомості, зокрема, про:

♦ дату подання додаткового реєстру; суму сплаченого ПДВ; повернення міжнародного відправлення відправнику; дату оформлення додаткового реєстру.

При визначенні бази оподаткування ПДВ для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 391 ПКУ (п.п.191.1.5 п.191.1 ст.191 ПКУ). Норми набрали чинності з 01.01.2019.

Нарахування пені: зміни 2019 року

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Закон України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» вніс зміни, зокрема до ст.129 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які набрали чинності 01.01.2019.

Так, нарахування пені розпочинається, зокрема, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 ПКУ, – після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до п.п.39.5.4 п.39.5 ст.39 ПКУ, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ).

На суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктами 129.1.1 та 129.1.2 п.129.1 ст.129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи з 91 календарного дня (з 271 календарного дня у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до п.п.39.5.4 п.39.5 ст.39 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день. Норми визначені п.129.4 ст.129 ПКУ.

