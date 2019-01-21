Платники податків Львівщини все частіше звертаються в центри обслуговування за отриманням адміністративних послуг Суспільство | 21-01-2019, 13:41 0 91



Працівниками центрів обслуговування платників органів ДФС Львівської області впродовж 2018 року надано 321,6 тис. адміністративних послуг. Порівнюючи з 2017 роком кількість наданих адмінпослуг збільшилася на майже 8%, або на понад 23 тисячі.

Серед адміністративних послуг найбільш запитуваною є видача картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків – 141,7 тис. звернень, що складає 43% від загальної кількості адмінпослуг та на 37% (38,1 тис.) більше порівнюючи з 2017 роком.

В центрах обслуговування платників також надавались такі адміністративні послуги:

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 28,2 тис. звернень (9%);

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 24,7 тис. звернень (8%);

- реєстрація книги доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 26,2 тис. звернень (8%);

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 24,6 тис. звернень (8%);

- видача ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами – 16,0 тис. звернень (5%).

