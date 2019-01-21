ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 21-01-2019, 13:42 0 82



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян з інвалідністю

для працевлаштування за професією:

кравець

для Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІРА»

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-59-95, 244-59-91).

