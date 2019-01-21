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ОГОЛОШЕННЯ!

Суспільство | 21-01-2019, 13:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    

Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
Оператор ламінувальної машини – ламінація гнучких пакувальних матеріалів;налаштування обладнання; контроль якості; Графік роботи : позмінно; готові розглянути кандидата без досвіду роботи.
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Завідувач адміністративно-господарського відділу – наявність власного автомобіля, наявність посвідчення відповідального за газове господарство та охорону праці;стежити за станом приміщень та відповідати за безперебійне постачання газу, електроенергії та води на підприємстві;
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18:29 Електронні земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок державної власності відбудуться 1 лютого
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