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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 21-01-2019, 13:43
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
Оператор ламінувальної машини – ламінація гнучких пакувальних матеріалів;налаштування обладнання; контроль якості; Графік роботи : позмінно; готові розглянути кандидата без досвіду роботи.
З.п від 4200 грн.
Завідувач адміністративно-господарського відділу – наявність власного автомобіля, наявність посвідчення відповідального за газове господарство та охорону праці;стежити за станом приміщень та відповідати за безперебійне постачання газу, електроенергії та води на підприємстві;
З.п від 8000 грн.
СП ТЗОВ «ПОЛІ ПАК»
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