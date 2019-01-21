ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 21-01-2019, 13:43 0 97

Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:

Оператор ламінувальної машини – ламінація гнучких пакувальних матеріалів;налаштування обладнання; контроль якості; Графік роботи : позмінно; готові розглянути кандидата без досвіду роботи.

З.п від 4200 грн.

Завідувач адміністративно-господарського відділу – наявність власного автомобіля, наявність посвідчення відповідального за газове господарство та охорону праці;стежити за станом приміщень та відповідати за безперебійне постачання газу, електроенергії та води на підприємстві;

З.п від 8000 грн.

СП ТЗОВ «ПОЛІ ПАК»

