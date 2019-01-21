Львів долучається до Global Game Jam — найбільшої у світі події зі створення ігор Суспільство | 21-01-2019, 15:24 0 71 25−27 січня 2019 року Україна вчетверте, а Львів уперше долучається до події Global Game Jam. Це найбільша в світі подія зі створення ігор, що була заснована у Сан-Франциско в 2008 році і охоплює понад 100 країн світу і десятки тисяч учасників. Вони працюють одночасно з іншими розробниками по всьому світу. Global Game Jam заохочує людей, які мають різний досвід, брати участь, сприяти загальному розвитку творчості та налаштовує на співпрацю, а не конкуренцію.

«Усі діти люблять грати і більшість з них любить комп'ютерні ігри. У вас є чудова нагода разом зі своєю дитиною поринути у світ створення комп'ютерних ігор і спробувати себе у різних ролях: розробника, дизайнера, натхненника. Вікового обмеження немає, лише діти до 18 років повинні бути у команді з дорослим», — розповідають організаторки конкурсу у Львові, керівник освітнього закладу «Школа Дружня До Дитини» Маргарита Калюжна та її колега Наталія Грабовська.



«Уже сьогодні зареєстровано більше ніж 23 тисячі учасників із 11 країн. Lviv Open Lab долучається до проведення цієї події, адже серед основних цілей проекту є здобуття школярами актуальних навичок», — зазначає координаторка проекту міського простору інноваційної освіти.



Участь можна взяти безкоштовно, а також долучитися до організації події як волонтер за адресою вул. Довженка, 12 (Школа Дружня До Дитини). Посилання на обов'язкову реєстрацію та більше інформацію можна знайти тут: https://sway.office.com/cQrThECxINHlfkpw?ref=Link