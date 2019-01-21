Неформальна освіта: у 2018 році для молоді районів Львівщини провели майже 800 заходів Суспільство | 21-01-2019, 15:30 0 87

Торік в області провели 766 заходів неформальної освіти, до яких залучили 21 509 осіб.

Про це повідомив сьогодні, 21 січня, директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський.

“Такі заходи – це хороша можливість для молодих людей з користю проводити час. Молодь навчають основам психології успіху, ораторського мистецтва, здорового способу життя, лідерства, вміння вести переговори та основ підприємництва, проектного менеджменту тощо”, - зазначив Андрій Ковальський.

Окрім того, він наголосив, що у 2018 році організували 686 профорієнтаційних екскурсій, у яких взяли участь 17 195 осіб.

Варто зазначити, що заходи неформальної освіти для молоді проводитимуть і надалі – щомісячно в кожному районі.

