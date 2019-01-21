Електронні земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок державної власності відбудуться 1 лютого Суспільство | 21-01-2019, 18:29 0 31

У п’ятницю, 1 лютого, відбудуться електронні торги з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного пункту).

Земельні аукціони відбудуться на електронному майданчику ДП «СЕТАМ».

До продажу права оренди на електронних земельних торгах пропонується право оренди 3-ох земельних ділянок розташованих у Жовківському та Жидачівському районах Львівської області, загальною площею 25,3 га:

1. Жовківський район, Гійченськасільська рада, площа земельної ділянки – 1,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 379,19 грн.

2. Жовківський район, Туринківськасільська рада, площа земельної ділянки – 4,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 559,90 грн.

3. Жидачівський район, Мельницькасільська рада, площа земельної ділянки – 19,2 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 31605,83 грн.

Контактна особа - Ірина Чорнобай, тел.: +380676757377.

