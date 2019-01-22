Судна, які зайнялись у Керченській протоці, задіяні до незаконних поставок газу до Сирії - МінТОТ Суспільство | 22-01-2019, 03:07 0 125 Газові танкери "MAESTRO" та "VENICE", які зайнялися у районі Керченської протоки, задіяні до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року.



Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) з посиланням на дані Офісу з питань контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).



"За даними Офісу з питань контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), судна Nenice та MAESTRO задіяні до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року", - йдеться у заяві.



За даними міжнародних моніторингових систем, танкер "VENICE" вийшоі із російського порту "Темрюк" 20 січня, але на момент аварії на судні не працювала система AIS (Automatic Identification System).



"Те ж саме спостерігалося і на танкері "MAESTRO" - остання інформація про судно зафіксована AIS 9 січня 2019 року", -заявили у міністерстві.



У відомстві зазначили, що система AIS надає можливість "не тільки вчасно реагувати на аварії суден та надавати допомогу потерпілим, але й відслідковувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів".



"Такі дії іноземних компаній, причетних до морських перевезень, спрямовані на уникнення відповідальності з боку українського законодавства, а також намагання не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосовуватись міжнародно-правові санкції", - наголосили в МінТОТ.



"Наразі важко встановити походження газу, який перевозився, однак за наявною інформацією, судна VENICE та MAESTRO залучались до поставок газу, видобутого як з українського шельфу, так і з інших країн.



У міністерстві підкреслили, що вказані судна раніше заходили до закритих портів тимчасово окупованого Криму та є порушниками режиму тимчасово окупованих територій.



Нагадаємо:



21 січня два судна під прапором Танзанії горять в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.