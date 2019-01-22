Brexit: Британія скасовує обов’язкову плату для громадян ЄС, які захочуть залишитись в країні Суспільство | 22-01-2019, 06:14 0 119 Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про скасування плати у 65 фунтів стерлінгів для громадян ЄС, які хочуть гарантувати собі право і далі жити в Британії після виходу країни з блоку.



Про це вона заявила у понеділок, представляючи депутатам британського парламенту наступні кроки уряду щодо Brexit.



Мільйони громадян ЄС, які протягом років проживають у Британії і захочуть залишитись там і надалі, повинні були подати заявку на так званий "постійний статус" та заплатити за це 65 фунтів стерлінгів.



Мей повідомила, що занепокоєння громадян ЄС змусили її переглянути рішення, тому обов’язковий збір у розмірі 65 фунтів стерлінгів буде скасовано.



Мей додала, що всім, хто подав або подасть заявку на пілотному етапі, кошти буде відшкодовано.