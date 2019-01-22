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Вибух трубопроводу у Мексиці: кількість загиблих зросла до 91
|Суспільство | 22-01-2019, 06:15
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|Кількість загиблих у результаті результаті вибуху на трубопроводі у центральному мексиканському штаті Ідальґо зросла до 91, ще 52 постраждалих залишаються у лікарнях.
Про це повідомив губернатор штату Ідальґо Омар Файад, передає Reuters.
"Підтверджено, що кількість загиблих зросла до 91. Але остаточна кількість жертв, ймовірно, перещуватиме 100 осіб", - сказав Файад.
У Мексиці розпочали розслідування того, що стало причиною вибуху трубопроводу, пише France.24 з посиланням на AFP.
Генпрокурор Алехандро Герц заявив, що слідчі намагаються визначити, хто потрапив на трубопровід: місцеві жителі чи члени одного з кримінальних угруповань, які займаються крадіжкою палива.
"Можлива недбалість з боку органів влади, відповідальних за газопровід, також є "фундаментальним питанням" у розслідуванні, - зазначив генпрокурор.
Нагадаємо:
У п'ятницю ввечері в Мексиці стався вибух на трубопроводі поряд з цукрорафінадним заводом Tula. Спершу повідомлялося про 20 жертв. Як вважає влада, до катастрофи призвела спроба одного з місцевих жителів відкачати бензин з пробоїни в трубопроводі в свою каністру.
Раніше повідомлялось про 73 загиблих.
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