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Бойовики обстріляли позиції ОС під Водяним та Мар'їнкою, без втрат
|Суспільство | 22-01-2019, 08:29
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|Минулої доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ОС поблизу Водяного з гранатометів та в районі Мар'їнки - зі стрілецької зброї і гранатометів. Втрат серед українських військових немає.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 22 січня.
"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслили у штабі.
За даними розвідки, 21 січня одного бойовика було знищено та один отримав поранення.
Протягом поточної доби окупанти вогонь не відкривали.
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