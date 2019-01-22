Бойовики обстріляли позиції ОС під Водяним та Мар'їнкою, без втрат Суспільство | 22-01-2019, 08:29 0 102 Минулої доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ОС поблизу Водяного з гранатометів та в районі Мар'їнки - зі стрілецької зброї і гранатометів. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 22 січня.



"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.



Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслили у штабі.



За даними розвідки, 21 січня одного бойовика було знищено та один отримав поранення.



Протягом поточної доби окупанти вогонь не відкривали.