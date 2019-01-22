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Подільсько-Воскресенcький міст відкриють за 1,5-2 роки – Кличко

Суспільство | 22-01-2019, 11:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    
За півтора – два роки в столиці планують відкрити автомобільне транспортне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє прес-служба міського голови.

"Нині на Подільсько-Воскресенському мосту ведуться роботи з монтажу в’язів. Зараз ви поки можете бачити іржаву конструкцію – це підпірки. Вже влітку ми їх приберемо і стане видно, який це красивий міст", – сказав він.

"Він буде дворівневий. Верхній рівень – для автотранспорту, знизу пройде гілка метрополітену", – наголосив Кличко.

За його словами, за всі роки на будівництво мосту витратили близько 5 мільярдів гривень бюджетних коштів. Для його завершення потрібно ще 7 мільярдів гривень.

"За умов належного фінансування потрібно приблизно 1,5-2 роки, щоб запустити спочатку автосполучення через міст. А потім можна говорити про будівництво метро", – сказав міський голова.

"Я знаю, що мешканці Троєщини дуже чекають на втілення цього проекту. Ми повинні його реалізувати. Багато мерів обіцяли, що добудують цей міст. Я теж обіцяв і хочу це зробити!", – додав Кличко.

Він наголосив, що місто вже розпочало великий інфраструктурний проект із подовження зеленої гілки київського метро на Виноградар. За словами мера, підготовчі роботи із спорудження 2 нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" вже розпочалися.
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