День Соборності України: Олександр Ганущин бере участь в урочистостях на межі Хмельницької та Тернопільської областей Суспільство | 22-01-2019, 15:10 0 97

Сьогодні, 22 січня, у день 100-річчя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР та День Соборності України голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин бере участь у міжобласних урочистостях, які відбуваються на межі Хмельницької та Тернопільської областей.



Спочатку сформовані колони з представників двох регіонів та делегації з Львівщини символічно зустрілися на мосту через р. Збруч. Опісля біля пам’ятного знаку Роману Шухевичу на території Хмельниччини відбулася урочиста частина, присвячена 100-річчю проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР та Дню Соборності України.



Тут голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин разом із керівниками Тернопільської та Хмельницької областей, народними депутати, а також громадянами з різних куточків України поставили пам’ятний ланцюг та квіти до пам’ятного хреста Роману Шухевичу.



У вітальному слові Олександр Ганущин наголосив, що прийнято підбивати підсумки історичних уроків від таких великих дат, яким є День Соборності. «Ми говорили сьогодні з колегами з різних областей про те, що 100 років тому насправді не бракувало єдності. Але тоді було забагато розмов про мир і дуже замало у військово-політичному керівництві країни бажаючих давати відсіч одвічному ворогу. Це, напевно, найбільший урок про який, ми маємо сьогодні говорити, який дав нам день злуки 100 років тому. Бо соборна Україна неможлива без стрижня всередині кожного українці – давати відсіч ворогу. Слава соборній Україні!», - сказав очільник облради Львівщини.



Також усі присутні стали свідками відкриття пам’ятного знаку з нагоди 100-річчя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР.



Крім того, за вагомий особистий внесок у становлення і розвиток України та з нагоди Дня Соборності України і 100-річчя проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР Олександр Ганущин нагородив Почесною відзнакою Львівської обласної ради «100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ПРОГОЛОШЕННЯ ЗУНР»:



- Лазаровича Миколу Васильовича, учасника бойових дій, доктора політичних наук, професора Тернопільського національного економічного університету, Заслуженого працівника освіти України.



- Байдича Володимира Григоровича, директора Державного архіву Хмельницької області.



Довідково:



День соборності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.



Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.