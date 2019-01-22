«Нове обличчя кордону». 25 січня завершується реєстрація для охочих служити в реформованих підрозділах відомства Суспільство | 22-01-2019, 15:13 0 59

25 січня добігає кінця реєстрація кандидатів для участі в черговому етапі конкурсу «Нове обличчя кордону», стосовно зайняття посад у підрозділах «Шегині», «Пархоменкове», «Римачі», «Харків», «Одеса-авіа», «Дніпро-авіа» та ОКПП «Київ».

З 1 січня 2019 року всі бажаючі поповнити ряди прикордонників мали змогу ознайомитися з деталями конкурсу за посиланням https://newface.dpsu.gov.ua/ та офіційно заявити про свій намір взяти участь у відборі, заповнивши анкету.

На сьогодні сервісом анкетування скористалось більше 700 осіб, 70% з яких – цивільна молодь. Хто з певних причин не зміг ще цього зробити, ще є час, проте варто поспішити.

Нагадаємо, що електронні анкети кандидатів приймаються та обробляються автоматизованою електронною системою проекту без втручання посадових осіб Держприкордонслужби.

Відповідно до відбіркових та навчальних планів з 4 лютого розпочнеться тестування, з 11 лютого медична комісія (для цивільних кандидатів), а на початку березня перевірка рівня фізичної підготовки та кваліфікаційна співбесіда тих, хто встиг подати заявку на участь в проекті «Нове обличчя кордону».

Конкурс проводиться, як серед цивільної молоді – на посади сержантського складу, так і серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України – на посади сержантського та офіцерського складу. Щасливчики, які пройдуть основний відбір, опановуватимуть прикордонну справу на базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України.

Професійну підготовку за міжнародними стандартами, перспективу кар’єрного зростання, гідний рівень грошового забезпечення (від 13 тисяч гривень) та соціальний захист, якісне медичне обслуговування – саме це гарантовано отримає кожний, хто пройде зазначений відбір.



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