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До Дня Соборності розгорнули «Живий стяг»

Суспільство | 22-01-2019, 20:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 149 149    


Десятки небайдужих мешканців та гостей Львівщини сьогодні, 22 січня, у День Соборності України, зібрались на проспекті Свободи, біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб взяти участь в громадському віче та спільно помолилися за Україну.
Окрім того, учасники заходу урочисто розгорнули на площі прапор України.
Відтак, присутні з'єднали в єдино синьо-жовтий "Живий стяг Соборності", розміром 3 метри на 10 метрів.
До присутніх звернувся перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський. 
"100 років від проголошення Акту Злуки - непересічна дата. Історія твориться на наших очах. І до цього долучається кожен із нас. Хтось – на фронті, хтось на заводі, хтось навчаючи наших дітей – кожен на своєму місці своєю працею розбудовує країну. Сьогодні від ворожої агресії нас боронить потужне військо, кількасот тисячна армія, одягнена та озброєна. Вона захищає не тільки нашу землю, вона боронить європейські цінності, наш шлях до вільного життя, до розбудови нашої країни. Сьогодні ми маємо можливість молитись, навчатись українською, передавати свої культурні здобутки  нащадкам. Ми будуємо свою державу".
Нагадаємо, що сьогодні урочисті заходи відбулися на Личаківському кладовищі. Керівництво області спільно із громадськістю віддали шану українцям на полі почесних поховань № 67. Учасники заходів також поклали квіти до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії та запалили лампадки до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського, коменданта Січових Стрільців М. Галущинського, керівника і засновника "ПЛАСТу" О. Тисовського, воїна УГА С. Левицького, а також могили учасника АТО В. Гурняка. Разом із обласним керівництвом, представники громадських організацій та студентської молоді вшанували пам’ять Президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича та воїнів АТО на полі почесних поховань № 76. Завершаться урочистості о 18:00 святковою академією з нагоди Дня Соборності України у Львівському Національному академічному театрі опери і балету ім. Соломії Крушельницької.
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