Тринадцятьох мешканців Львівщини нагородили відзнаками Президента України Суспільство | 22-01-2019, 20:25 0 145



Сьогодні, 22 січня, під час Урочистої академії з нагоди Дня Соборності Україна та сторіччя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР нагородили орденами та присвоїли почесні звання від Президента України тринадцятьом мешканцям Львівської області.

Відтак, нагороди вручили за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Орденом Свободи (посмертно) нагородили засновника і члена Української Центральної Ради (1917-1918 рр), діячу ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради (1944 р) Кирила Осьмака. Нагороду отримала донька Наталія Осьмак.

«Ми святкуємо 100 років злуки. В тих умовах, які тоді були, ці надії не могли справдитися. Але цей Акт Злуки залишився дороговказом для тих, хто знову і знову намагався відродити Українську державу, для тих, хто 30 червня 1941 року оголосили тут, у Львові відновлення Української держави. Він був дороговказом для тих, хто 15 липня 1944 року створили Українську Головну Визвольну раду, підпільний парламент і підпільний уряд воюючої України. Головою уряди був обраний галичанин Роман Шухевич, головою парламенту , президентом УГВР – наддніпрянець Кирило Осьмак. 2019 – рік 75-тиріччя створення УГВР. Ще є одна особливість цього року – це вибори Президента України. Мій Президент той, чиїми принципами є армія, мова, віра. Мій Президент той, хто повторив давні слова: «Геть від Москви!», - наголосила Наталія Осьмак. - Указом Президента від 31 жовтня 2018 року Кирило Осьмак нагороджений орденом Свободи. Цей орден гідний Кирила Осьмака, його мудрості, його мужності і його тихого героїзму. Слава Героям України!»

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначили голову громадської організації «Всеукраїнська організація «Самооборона Майдану» Василя Рожка.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня вручили: станичному Дрогобицької міської Станиці Всеукраїнського Братства ОУН-УПА ім. генералаРомана Шухевича Михайлу Лисому, члену Бориславської Станиці Братства вояків УПА Всеукраїнського Братства ОУН-УПА ім. генерала Романа Шухевича Степану Грубареві, військовому капелану, священику храму Св. Миколая Чудотворця м. Львова отцеві Андрію Дуді, а також головному художникові Львівського палацу мистецтв Оресту Скопі.

Також Орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня відзначили директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», доцента кафедри педагогічного та соціального управління Ірину Ключковську.

Окрім того, почесне звання «Народний художник України» присвоїли професорові кафедри монументального живопису Львівської національної академії мистецтв Миколі Шимчуку, «Заслужений діяч мистецтв України» - методист Яворівської районної державної адміністрації Іван Пазин, «Заслужений журналіст України» присвоїли заступникові директора Комунального підприємства "Дрогобицьке регіональне радіомовлення «Франкова земля» Ларисі Геряк, власному кореспондентові відділу кореспондентської мережі Державного підприємства «Редакція газети «Голос України» Богдану Кушніру, «Заслужений художник України» - художник, доцент кафедри Львівської національної академії мистецтв Ірина Муращик.

