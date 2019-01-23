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ООС: окупанти здійснили 4 обстріли, збито ворожий БПЛА
|Суспільство | 23-01-2019, 08:16
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|Минулої доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися
з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Широкине, селища Павлопіль і в районі населеного пункту Красногорівка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Золоте-4.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 22 січня двох окупантів було знищено та двоє отримали поранення. Також, було збито БПЛА противника.
Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Нагадуємо:
22 січня бойовики ОРДО обстріляли саперів Служби надзвичайних ситуацій України.
Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ отримав поранення сержант служби цивільного захисту Артем Меленчук.
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