У Польщі в "останню банку" мера Гданська зібрали 16 млн злотих Суспільство | 23-01-2019, 09:38 0 66 4 січня користувачка Facebook Патриція Кшимінська виступила з ініціативою зібрати кошти на користь благодійної організації WOSP, символічно назвавши акцію "наповнити останню банку" вбитого мера Гданська Павла Адамовича. В результаті добровільних пожертвувань зібрали майже 16 млн злотих.



Про це пише TVN24.



10 тисяч, яких бракувало до 16 млн, додали користувачі інтернету з іншого збору. "Ви хочете підтримати мене з благородною метою? Я збираю гроші на організацію Великого оркестру різдвяної благодійності, і кожне з ваших пожертвувань - як малих, так і великих - буде враховуватися. Кожна копійца буде корисною", - написла Кшимінська 14 січня.



Вона зізнається, що не очікувала такого результату.





"Люди!!! Це найпрекрасніше громадянське шаленство в світі !!!! Це було неймовірно!" - написав WOSP у Facebook, коментуючи результат збору до "останньої банки мера" Павла Адамовича.