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Зубко роздав доручення через складні погодні умови

Суспільство | 23-01-2019, 09:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    
На період ускладнення погодних умов слід залучити резервну снігоочисну техніку, спрямовувати транспорт об’їзними шляхами й організувати пункти обігріву.

Про відповідні доручення повідомляється у Twitter віце-прем'єр-міністра – міністрі регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

"Терміново! Через ускладнення погодних умов та штормове попередження рішенням Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручив: головам ОДА та КМДА, Укравтодору, Укртрансбезпеці, Нацполіції, ДСНС перевести на цілодобовий режим функціонування Штабів всіх рівнів на період ускладнення погодних умов", – написав він.
Через ускладнення погодних умов та штормове попередження рішенням Комісії ТЕБ НС доручив:
Головам ОДА та КМДА, Укравтодору, Укртрансбезпеці, Нацполіції, ДСНС перевести на цілодобовий режим функціонування Штабів всіх рівнів на період ускладнення погодних умов.
При цьому Зубко доручив забезпечити моніторинг ситуації, своєчасне залучення необхідних сил та засобів, організацію взаємодії щодо протидії загрозам; координацію дій органів влади; залучення у необхідній кількості снігоочисної і посипної техніки.

"Передбачити залучення резервної снігоочисної техніки від підрядних організацій; інформування через ЗМІ населення, водіїв та перевізників про очікуване ускладнення погоди та дотримання заходів безпеки; завчасне обмеження руху, в тому числі пасажирських перевезень", – йдеться у повідомленнях.

"Спрямовувати транспорт об’їзними шляхами або до місць відстою; організацію роботи стаціонарних та мобільних пунктів обігріву для надання допомоги населенню та учасникам дорожнього руху; стале функціонування систем життєзабезпечення", – додає Зубко.

Нацполіції він доручив залучити необхідну кількість патрулів для регулювання дорожнього руху з метою недопущення скупчення транспорту та забезпечити роботу дорожніх підприємств щодо розчищення автошляхів; контролювати дотримання водіями режимів обмеження або припинення руху та дотримання ПДР.

ДСНС і Нацгвардії – "забезпечити готовність важкої інженерної та снігоочищувальної техніки, техніки підвищення прохідності, мобільних пунктів обігріву та своєчасне їх залучення для надання допомоги учасникам дорожнього руху у разі утворення транспортних заторів".
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