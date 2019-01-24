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ООС: Бойовики 1 раз порушили режим "тиші", без втрат
|Суспільство | 24-01-2019, 09:43
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|Минулої доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець ОС не постраждав. Від початку поточної доби окупанти вогонь не відкривали.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом 7:00 24 січня.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріл позицій наших захисників вівся з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - в районі міста Авдіївка.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, 23 січня 3 бойовиків було знищено.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії зіткнення.
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