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Жителю Єнакієвого дали 10 років з конфіскацією за контракт з бойовиками
|Суспільство | 24-01-2019, 09:46
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|Мешканця Єнакієвого Донецької області засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації "ЛНР".
Таке рішення ухвалив Костянтинівський міський суд Донецької області, повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.
"Учасника незаконного збройного формування визнано винним за ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч.1 ст.263 (носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України. Вирок набрав законної сили", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що у жовтні 2016 року чоловік, усвідомлюючи, що він братиме участь у бойових діях проти збройних сил України, підписав контракт та приєднався до незаконних збройних формувань, а саме 7-ї окремої мотострілкової бригади так званої "Народної міліції" 2-го армійського корпусу "ЛНР".
А потім упродовж майже двох років брав участь у бойових діях проти сил АТО та Об'єднаних сил на Світлодарській дузі в районі населених пунктів Світлодарськ, та Луганське Бахмутського району Донецької області.
Бойовика зі зброєю затримали у Луганському 5 травня 2018 року.
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