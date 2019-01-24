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Пільговий період завершується. Що далі?
|Суспільство | 24-01-2019, 09:52
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Через 30 днів завершується пільговий період митного оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації.
22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації. Після його завершення власники таких авто будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою, як це передбачено чинним законодавством.
Також через 180 днів з початку дії закону України від 08 листопада 2018 року № 2612-VIII, а саме 24 травня 2019 року закінчується період, після якого при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу на іноземній реєстрації більше ніж на 30 діб власнику такого автомобіля загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн. або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.
Як відомо, 25 листопада 2018 року набрали чинності Закони України від 08 листопада 2018 року № 2611-VIII та № 2612-VIII, які запровадили новий порядок митного оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації.
Відтоді у Львівській митниці ДФС оформлено майже 8 тис. авто. З них понад 5 тис. так званих євроблях. До Держбюджету сплачено податків у сумі майже 480 млн. грн., з них майже 212 млн. грн. до Пенсійного фонду.
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