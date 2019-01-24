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Заборону на продаж автомобілів, розмитнених за зниженими ставками акцизного податку, скасовано

Суспільство | 24-01-2019, 11:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

Фахівці Закарпатської митниці ДФС нагадують, якщо при митному оформлені транспортних засобів застосовані знижені ставки акцизного податку із зобов’язанням сплатити цей податок, у разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації цих транспортних засобів, у зв’язку з виключення норми пункту 15 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового кодексу України, таке зобов’язання в частині сплати акцизного податку за повними ставками на сьогодні відсутнє.
Про це йдеться у листі Державної фіскальної служби України від 29 грудня 2018 року №40672/7/99-99-19-01-01-17 (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/listi/73117.html).
Варто взяти до уваги, що до 22 лютого 2019 року громадяни мають право скористатись пільговою ставкою акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 0,5 при оформленні транспортних засобів, ввезених на митну територію України в митних режимах «транзит» та «тимчасове ввезення» з 1 січня 2015 року з порушенням умов їх ввезення. 90-тиденний пільговий період визначення ставки акцизного податку встановлено Законом від 8 листопада 2018 року № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів».
Нарахування акцизного податку здійснюється за єдиною формулою, яка складається з базової ставки, помноженої на коефіцієнт об’єму двигуна та коефіцієнт транспортного засобу.
Базова ставка визначається окремо для кожного транспортного засобу в залежності від типу двигуна (бензиновий або дизельний) і в залежності від об’ємів циліндра.
Бензиновий і дизельний – це 50 євро або 100 євро від об’єму циліндру та 75 євро або 150 євро відповідно.
Коефіцієнт об’єму двигуна визначається діленням об’єму циліндру двигуна внутрішнього згорання відповідного транспортного засобу на 1000 куб. сантиметрів.
Коефіцієнт віку дорівнює кількості повних календарних років, наступних за роком виробництва відповідного транспортного засобу до року визначення ставки податку. Для нових транспортних засобів та авто, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що використовувалися понад п’ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15.
ДФС у Закарпатській області
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