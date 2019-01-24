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Червоноградському поліцейському, який отримав 12 тис доларів США неправомірної вигоди, повідомили про підозру та обиратимуть міру запобіжного заходу
|Суспільство | 24-01-2019, 11:48
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За процесуального керівництва прокуратури Львівської області затриманому на отриманні 12 тис доларів США неправомірної вигоди слідчому Червоноградського відділу поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
За вказані кошти правоохоронець обіцяв жительці Червонограда не притягати її до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів.
На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади в органах поліції та конфіскацію майна.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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