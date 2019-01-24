В Києві відбувся заключний семінар з безпеки хвостосховищ басейну річки Дністер Суспільство | 24-01-2019, 13:51 0 52

22 січня в м. Києві відбувся заключний семінар з безпеки хвостосховищ басейну річки Дністер за участі центральних та територіальних органів виконавчої влади, делегації Республіки Молдова, представників підприємств-операторів хвостосховищ, команди проекту ГЕФ.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації представив начальник відділу регулювання використання водних ресурсів та надр Роман Туцький.

Метою зустрічі було представлення результатів дослідження поточного стану хвостосховищ території басейну річки Дністра та обговорення рекомендацій для формування Плану управління басейном Дністра.

У ході засідання сторони порушили питання соціально-економічних аспектів експлуатації хвостосховищ та обмінялись думками між сторонами Проекту щодо подальшого застосування результатів дослідження поточного стану хвостосховищ.

Зазначимо, що в межах проекту ГЕФ «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер», ОБСЄ проводить дослідження поточного стану хвостосховищ та їх впливу на поверхневі води. Бенефіціаром проекту є Міністерство екології та природних ресурсів України.

