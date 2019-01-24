|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В Києві відбувся заключний семінар з безпеки хвостосховищ басейну річки Дністер
|Суспільство | 24-01-2019, 13:51
| 0 52
|
22 січня в м. Києві відбувся заключний семінар з безпеки хвостосховищ басейну річки Дністер за участі центральних та територіальних органів виконавчої влади, делегації Республіки Молдова, представників підприємств-операторів хвостосховищ, команди проекту ГЕФ.
Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації представив начальник відділу регулювання використання водних ресурсів та надр Роман Туцький.
Метою зустрічі було представлення результатів дослідження поточного стану хвостосховищ території басейну річки Дністра та обговорення рекомендацій для формування Плану управління басейном Дністра.
У ході засідання сторони порушили питання соціально-економічних аспектів експлуатації хвостосховищ та обмінялись думками між сторонами Проекту щодо подальшого застосування результатів дослідження поточного стану хвостосховищ.
Зазначимо, що в межах проекту ГЕФ «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер», ОБСЄ проводить дослідження поточного стану хвостосховищ та їх впливу на поверхневі води. Бенефіціаром проекту є Міністерство екології та природних ресурсів України.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|З 1 січня 2019 року для суб’єктів господарюваняя збільшено строк на оскарження податкового повідомлення-рішення в рамках адміністративної процедури...
|24-01-2019, 14:08
| >>>
|Доброго дня, ми чули, що підприємствам за наслідками 2018 року разом з фінансовою звітністю слід подавати консолідований звіт про управління. Що це за звіт і в який термін його подають....
|24-01-2019, 14:07
| >>>
|Львівщина у лідерах щодо темпів приросту сонячної енергетики, - Ростислав Замлинський...
|24-01-2019, 13:53
| >>>
|У кожному населеному пункті Львівщини формують перспективний план розвитку...
|24-01-2019, 13:52
| >>>
|В Києві відбувся заключний семінар з безпеки хвостосховищ басейну річки Дністер...
|24-01-2019, 13:51
| >>>
|Екологічна трансформація соціуму - в центрі проекту «ECO life: життя у стилі еко»...
|24-01-2019, 13:51
| >>>
|Червоноградському поліцейському, який отримав 12 тис доларів США неправомірної вигоди, повідомили про підозру та обиратимуть міру запобіжного заходу...
|24-01-2019, 11:48
| >>>
|