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У кожному населеному пункті Львівщини формують перспективний план розвитку
|Суспільство | 24-01-2019, 13:52
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За дорученням Президента України Петра Порошенка кожна область в розрізі кожного населеного пункту сформує перспективний план розвитку територій на 2019 – 2021 роки.
Учора, 23 січня, у місті Великі Мости, що на Сокальщині, відбулось обговорення, у якому взяв учать заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Роман Филипів.
«Для того, щоб знати, що потрібно зробити – мало володіти певною статистикою, аналізувати чи віднімати-додавати, дивитися на джерела та демографічні показники. Варто поїхати до людей і запитати, чого вони хочуть і що насамперед необхідно зробити. Як вони бачать розвиток свого села, селища чи міста. На основі цього сформують план розвитку кожного населеного пункту , а відтак, план розвитку Львівської обласні до 2021 року. І ми сьогодні слухаємо вас», - зазначив Роман Филипів.
Нагадаємо, що подібні розгляди плану розвитку відбулись уже у кожному районі Львівщини, відтак, такі слухання тепер здійснюють у кожному населеному пункті.
Обговорення планів розвитку триватимуть більше двох місяців. На підставі пропозицій сформують загальний план розвитку Львівської області.
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