Львівщина у лідерах щодо темпів приросту сонячної енергетики, - Ростислав Замлинський Суспільство | 24-01-2019, 13:53 0 52



Сьогодні, 24 січня, відбулась заключна конференція «Проведення енергетичних реформ в регіоні в межах угоди про асоціацію з ЄС» в межах проекту «Контроль громадськості за реформуванням енергетичного сектора на регіональному рівні в контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

Участь у конференції взяв перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, представники громадських організацій, самоврядування, експертного середовища і міжнародних організацій, бізнесу та наукового середовища.

«Питання енергоефективності перебуває на контролі голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки. Питання впровадження енергоефективності технологій - одна з пріоритетних цілей у стратегії розвитку Львівщини. Починаючи з 2006 року, було впровадження Програми енергозбереження, яка трансформувалась в загальноукраїнську. Сумарно інвестиційний ресурс склав майже 700 млн грн», - зазначив Ростислав Замлинський.

Нагадаємо, що у межах Програми енергозбереження для населення діє механізм стимулювання населення на здійснення енергозберігаючих заходів шляхом компенсації частини відсоткової ставки за кредитами. Відтак, за 2006-2018 роки видано понад 39,3 тис кредитів.

«Важливо, що при зростанні житлового фонду - рівень споживання газу не росте. Це свідчить про розуміння мешканців доцільності впровадження енергоефективності технологій. Вже є приклади де відмовляються від газу, використовуючи альтернативні джерела. Це треба поглиблювати. На Львівщині найактивніша реалізація проектів вітрової енергетики. Щодо темпів приросту реалізації сонячної енергетики - Львівщина в лідерах. Тож потенціал великий і ми повинні його гідно використовувати. У подальшому - Львівська область буде приваблива для інвесторів у плані відновлюваної енергетики. Очікуємо 200 млн євро інвестицій в цю сферу. Зелений тариф відшкодовується для інвесторів, тому очікуємо збільшення надходжень», - додав Ростислав Замлинський.

Під час заходу присутні ознайомилися з підсумковим результатом моніторингу реалізації заходів у сфері енергетики та енергозбереження.

У межах Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини запровадили систему моніторингу споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери (2232 об’єктів залучено у систему), упродовж 2016-2018 років реалізували комплексні енергозберігаючі заходи в 12 об’єктах бюджетної сфери на суму понад 63,2 млн. гривень, а також здійснили 31 енергетичний аудит. Очікувана економія коштів обласного бюджету на оплату за енергоносії – 4,5 млн гривень щорічно.

Зазначимо, що організатори заходу - ГО «Інститут Регіонального Розвитку» та департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації.

Нагадаємо, у 2018 році ввели в експлуатацію: 14 СЕС, загальною потужністю 87,13 МВт – інвестиції понад 82 млн євро. А також запустили першу на Львівщині ТЕЦ на біопаливі, електрична потужність – 2,4 МВт, теплова потужність – 7,5 МВт. Станом на 01.01.2019 343 на території області функціонують сонячних електростанцій приватних домогосподарств потужністю 5,87 МВт.

За 12 місяців 2018 року введено в експлуатацію 179 сонячних установок приватних домогосподарств, потужністю 3,67 МВт.

