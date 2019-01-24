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| Газета №35 (55) / 2014
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З 1 січня 2019 року для суб’єктів господарюваняя збільшено строк на оскарження податкового повідомлення-рішення в рамках адміністративної процедури
|Суспільство | 24-01-2019, 14:08
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З нового 2019 року скаргу можна подавати протягом 10 робочих днів, наступних за днем отримання оскаржуваного рішення. Водночас на ухвалення самого податкового повідомлення-рішення відведено 15 робочих днів замість 10 з дня, наступного за днем вручення акта перевірки (п. 86.8 ПКУ).
Разом з тим з 5 до 10 робочих днів після отримання акта перевірки збільшиться строк, протягом якого платник зможе надати заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують дані податкової звітності (абз. 2 п. 44.7, п. 86.7 ПКУ).
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