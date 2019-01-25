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Місцеві скарбниці Закарпаття у 2018-му отримали понад 4 млрд грн податків

Суспільство | 24-01-2019, 15:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    

За січень-грудень минулого року місцеві бюджети області поповнилися на понад 4 млрд 30 млн грн. Порівняно з 2017 роком приріст надходжень склав майже 700 млн грн.
За статистикою головного податкового відомства Закарпаття, основними податками-рекордсменами, що наповнили місцеві бюджети краю в минулому році, стали: податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок.
Основою місцевих бюджетів регіону є податок на доходи фізосіб. Його минулоріч надійшло понад 2,8 млрд грн. У порівнянні з 2017 роком, його надходження збільшились на 575 млн грн.
Наступний за розміром серед лідерів податкових надходжень до місцевих скарбниць – єдиний податок. За 2018 рік його розмір склав більше 550 млн грн. Збільшення щодо 2017-го – на 115,5 млн грн.
Третій податок – це плата за володіння або користування землею. Минулого року до місцевих бюджетів Закарпаття внесено майже 273 млн грн плати за землю.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів вийшов на четверту позицію. Надходження минулого року становлять більше 202 млн грн.
Зважаючи на рівень надходжень податків до місцевих бюджетів, фахівці органів ДФС Закарпаття переконані, що активність бізнесу, фінансова децентралізація, створення легального ринку зайнятості, виплати офіційної заробітної плати, а також сплата прозоро і в повному об’ємі податків та зборів підприємницькою громадою, дають змогу забезпечити додаткові бюджетні резерви для соціально-економічного розвитку нашої області.
ДФС у Закарпатській області
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