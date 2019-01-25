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На Подолі в Києві згорів ресторан
|Суспільство | 25-01-2019, 04:47
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|В ресторані "Тіке", що на Сагайдачного, 31 в Києві, сталась пожежа.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в м.Києві.
Повідомлення про пожежу на вул. Сагайдачного,31 надійшло о 21:35.
Загоряння сталося на 2-му поверсі будівлі, вогонь розповсюдився на дах. Існувала загроза поширення вогню на сусідні будинки.
В ході гасіння вогню рятувальники вилучили з приміщення 6 газових балонів.
О 23:16 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. О 00:07 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.
На місці працювало 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 53 людини особового складу.
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