На Подолі в Києві згорів ресторан Суспільство | 25-01-2019, 04:47 0 128 В ресторані "Тіке", що на Сагайдачного, 31 в Києві, сталась пожежа.



Про це повідомляє прес-служба ДСНС в м.Києві.



Повідомлення про пожежу на вул. Сагайдачного,31 надійшло о 21:35.



Загоряння сталося на 2-му поверсі будівлі, вогонь розповсюдився на дах. Існувала загроза поширення вогню на сусідні будинки.



В ході гасіння вогню рятувальники вилучили з приміщення 6 газових балонів.



О 23:16 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. О 00:07 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.











На місці працювало 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 53 людини особового складу.