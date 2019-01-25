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Зухвалий марокканець в «Борисполі» напав на прикордонника не бажаючи залишати Україну

Суспільство | 25-01-2019, 09:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 31 31    
ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=kHbWdZ99dbs&feature=youtu.be



Як вже зазначалося, в пунктах пропуску співробітники Держприкордонслужби в минулому році відмовили у в’їзді на територію України майже 4650 потенційним нелегальним мігрантам, більше 100 з яких громадяни Марокко.
Чергового марокканця, який не міг підтвердити мети своєї подорожі в Україну, виявили днями в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Він прилетів рейсом зі Стамбула. У ході прикордонного контролю іноземець 1992 року народження заявив інспекторам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», що прямує на територію нашої держави за програмою обміну. При цьому він зазначав, що буде навчати українських дітей англійської та ще однієї мови, однак сам володіє англійською досить погано. Крім того, він не мав достатнього фінансового забезпечення, що визначено українським законодавством для іноземців.
За результатами проведення контролю другої лінії прикордонники відмовили молодику в перетині державного кордону.
Це певно дуже засмутило іноземця, адже він явно не бажав слідувати на зворотній рейс. Також він поводив себе досить агресивно і здійснив спробу нападу на прикордонника.
Громадянина Марокко відразу затримали і притягнули до адміністративної відповідальності за порушення режиму в пункті пропуску та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби. По даному факту повідомлено співробітників Національної поліції.
Крім того, іноземцю заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки та все ж повернули рейсом до Стамбулу.
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