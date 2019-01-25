|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В РФ перевіряють масові повідомлення про мінування соціальних об'єктів
|Суспільство | 25-01-2019, 09:17
| 0 33
|
|Масові повідомлення про мінування соціальних об'єктів і адміністративних будівель надійшли до правоохоронних органів ряду міст Сибіру і Далекого Сходу.
Про це пише DW.
У п'ятницю, 25 січня, за повідомленням агентства "Інтерфакс", багато повідомлень надійшло в Читі. Одним з замінованих об'єктів називають будівлю міської мерії. Всі повідомлення перевіряються, евакуація з будівель не проводиться.
В Іркутську листи з погрозами надійшли на адреси електронної пошти шести лікарень. Інформація про мінування надійшла також в кілька шкіл. Скрізь проведена евакуація. Сапери здійснюють перевірку на предмет наявності вибухових пристроїв.
Невідомі повідомили також про закладені вибухові пристрої в Іркутському районі і Ангарську.
У Благовєщенську проводиться евакуація з ряду шкіл, лікарень і торгових центрів. Представники прокуратури заявили агентству "Інтерфакс", що перевірять понад тридцять повідомлень про мінування.
Через повідомлення про загрозу вибуху проводиться евакуація мерії, а також ряду шкіл і лікарень Якутська.
У столиці Бурятії - Улан-Уде - евакуйовані всі, хто знаходився в приміщенні Народного хуралу. Центр міста перекритий, на головній площі працюють оперативні служби.
За день до цього були проведені масові евакуації в соціальних установах на Далекому Сході, Примор'ї, на Сахаліні і Камчатці. Їх причиною також стали повідомлення про закладені вибухові пристрої. Інформація про них не підтвердилася.
|
|