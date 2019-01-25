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Доба в ООС: Окупанти застосували заборонені міномети і зазнали втрат

Суспільство | 25-01-2019, 09:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 30 30    
Минулої доби російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по позиціях українських захисників велися з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Водяне, селища Гнутове, Чермалик, селища Павлопіль, міста Мар'їнка.

У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв позиції ООС з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень.

За даними розвідки, 24 січня п'ять окупантів було знищено та одного поранено.

Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.
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