Бійці ООС перехопили російський безпілотник у Приазовʼї – штаб Суспільство | 25-01-2019, 09:22 0 28 Бійці Об'єднаних сил України у небі Приазовʼя посадили російський безпілотний літальний апарат "Гранат-2", який використовують бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР".



Військовослужбовці Збройних сил України, які охороняють Павлопіль та Гнутове, виявили безпілотник 23 січня за допомогою радіотехнічних засобів, повідомляє штаб ООС.



"Застосовуючи засоби радіотехнічної боротьби, військові перешкодили польоту апарату, приземлили його, потім знайшли та вилучили", – сказано в повідомленні.







Після обстеження військовими інженерами апарат передали фахівцям для ідентифікації та подальшого вивчення.



Встановлено, що безпілотний літальний апарат – "Гранат-2" виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації. Даний тип апаратів активно поставляється до незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР.



Використовується він для проведення розвідки та корегування вогню артилерії.



"Конкретно цей БПЛА вже не буде працювати в інтересах агресора. Уся інформація з цифрових носіїв буде ретельно вивчена і проаналізована", – йдеться у повідомленні.



У безпілотника також виявили пошкодження від кулі на крилі, сказано у відео.